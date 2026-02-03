MotoGP, Fabio Quartararo si è rotto un dito della mano. Test già finiti per il francese a Sepang

Sono più gravi del previsto le conseguenze della caduta odierna a Sepang di Fabio Quartararo, che si è fratturato il dito medio della mano destra e non prenderà parte alle ultime due giornate dei test collettivi ufficiali MotoGP in Malesia. Il pilota francese della Yamaha preferisce fare rientro in Europa e riposarsi in vista della trasferta in Thailandia che aprirà ufficialmente la nuova stagione, dopo aver girato a differenza dei titolari delle altre Case anche durante i due giorni conclusivi dello shakedown andato in scena lo scorso weekend sempre sul tracciato malese.

“Il braccio è un po’ dolorante, ma il dito è rotto, quindi abbiamo deciso di non proseguire i test nei prossimi due giorni. Penso che sia la cosa migliore. Naturalmente, se si trattasse di un weekend di gara, potrei proseguire, ma non ha senso fare altri due giorni così. Ora faremo un check-up domani o dopodomani a Barcellona“, ha spiegato il Diablo.

Quartararo, che è poi tornato in pista nella sessione pomeridiana nonostante l’infortunio, ha chiarito la dinamica dell’incidente: “Ho perso l’anteriore molto presto, quindi molto velocemente. L’impatto è stato forte, ma il problema è stato soprattutto la quantità di ruzzolate che ho fatto nella ghiaia. Fortunatamente non sono finito ko, sono solo piccoli problemi“.

Sulla situazione Yamaha a livello prestazionale con il nuovo motore V4: “Abbiamo già provato tutto quello che dovevamo provare. Certo, due giorni in più sarebbero stati ottimi per lavorare con l’elettronica e la mappatura, ma credo che abbiamo fatto più che bene. Quindi preferisco recuperare per essere pronto per la gara vera e propria. La nuova M1? Penso che dobbiamo migliorare la top speed, poi la moto ancora non gira come vorrei e anche a livello di grip non va meglio di quella dell’anno scorso. Almeno abbiamo fatto un passo avanti in frenata, perché possiamo fermare più facilmente la moto con entrambe le ruote“.