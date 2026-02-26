MotoGP
Moto3, Maximo Quiles in pole position per il Mondiale 2026. Le ambizioni degli azzurri
Oltre alla MotoGP, questo weekend comincia in Thailandia anche il Mondiale Moto3 2026 con un grande favorito e tanti possibili antagonisti nella corsa al titolo. In sede di presentazione l’uomo da battere non può che essere Maximo Quiles, terzo classificato nella sua stagione da rookie e nuovo punto di riferimento della categoria in assenza di Josè Antonio Rueda e Angel Piqueras (campione e vice-campione iridato nel 2025).
Il giovane talento spagnolo del team Aspar ha dimostrato qualità importanti al debutto in Moto3, ottenendo tre vittorie e nove podi dopo aver dovuto saltare ben quattro dei primi cinque Gran Premi (per limite minimo d’età e poi causa infortunio). Quiles va considerato inevitabilmente il candidato principale per la conquista del titolo mondiale, ma nella classe leggera del Motomondiale bisogna fare i conti con tante variabili e le sorprese sono spesso dietro l’angolo.
Gli avversari sulla carta più quotati per insidiare il teenager iberico sono i connazionali Alvaro Carpe, Adrian Fernandez e David Muñoz, oltre all’argentino Valentin Perrone e alla mina vagante Brian Uriarte (esordiente spagnolo reduce dalla doppietta JuniorGP e Red Bull Rookies Cup nel 2025). Attenzione anche agli italiani Guido Pini e Matteo Bertelle, entrambi a caccia di qualche vittoria di tappa e di una possibile top5 in campionato, mentre il terzo azzurro iscritto Nicola Carraro non dovrebbe ambire alle posizioni di vertice.