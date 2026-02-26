Moto3, Maximo Quiles in pole position per il Mondiale 2026. Le ambizioni degli azzurri

Oltre alla MotoGP, questo weekend comincia in Thailandia anche il Mondiale Moto3 2026 con un grande favorito e tanti possibili antagonisti nella corsa al titolo. In sede di presentazione l’uomo da battere non può che essere Maximo Quiles, terzo classificato nella sua stagione da rookie e nuovo punto di riferimento della categoria in assenza di Josè Antonio Rueda e Angel Piqueras (campione e vice-campione iridato nel 2025).

Il giovane talento spagnolo del team Aspar ha dimostrato qualità importanti al debutto in Moto3, ottenendo tre vittorie e nove podi dopo aver dovuto saltare ben quattro dei primi cinque Gran Premi (per limite minimo d’età e poi causa infortunio). Quiles va considerato inevitabilmente il candidato principale per la conquista del titolo mondiale, ma nella classe leggera del Motomondiale bisogna fare i conti con tante variabili e le sorprese sono spesso dietro l’angolo.

Gli avversari sulla carta più quotati per insidiare il teenager iberico sono i connazionali Alvaro Carpe, Adrian Fernandez e David Muñoz, oltre all’argentino Valentin Perrone e alla mina vagante Brian Uriarte (esordiente spagnolo reduce dalla doppietta JuniorGP e Red Bull Rookies Cup nel 2025). Attenzione anche agli italiani Guido Pini e Matteo Bertelle, entrambi a caccia di qualche vittoria di tappa e di una possibile top5 in campionato, mentre il terzo azzurro iscritto Nicola Carraro non dovrebbe ambire alle posizioni di vertice.