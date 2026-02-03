A pochi giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, è arrivato il tempo dei pronostici.
Massimiliano Ambesi e Dario Puppo, collegati dall’incantevole Val Martello, analizzano le proiezioni divulgate negli ultimi giorni da vari media focalizzando le attenzioni sulle possibilità dell’ambiziosa spedizione italiana.
Per l’occasione, verrà rispolverata l’ormai celeberrima “scala delle stellette”, ininterrottamente utilizzata a partire dal 2018.
Nel corso della puntata, interverranno Werner Kiem, medaglia di bronzo nella staffetta di biathlon olimpica del 1988, e Georg Altstätter, sindaco di Martello.
