Maxim Naumov e la commovente dedica ai genitori morti in un incidente aereo: “Sentita una mano sulla schiena”

Maxim Naumov ha chiuso al 14mo posto lo short program, primo segmento dell’individuale maschile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il pattinatore statunitense è stato valutato con il punteggio di 85.65, staccato di un paio di lunghezze dalla top-10 e lontano dal suo connazionale Ilia Malinin, fuoriclasse assoluto che svetta con 108.16 e ha già prenotato la medaglia d’oro, anche se bisogna attendere il free program previsto per venerdì sera.

Questo per quanto concerne la parte sportiva sul ghiaccio del capoluogo lombardo, ma a catturare l’attenzione e a commuovere è stata la particolare dedica che Naumov ha fatto al termine della propria esibizione sulle note del Notturno di Frederic Chopin. L’atleta ha guardato verso il cielo e ha detto, sia in inglese che in russo: “Guardate cosa abbiamo fatto“, rivolgendosi ai genitori morti in un incidente aereo il 29 gennaio 2025.

Lo scontro tra un volo American Airlines e un elicottero dell’Esercito statunitense provocò 67 vittime, tra cui diversi pattinatori con i rispettivi allenatori: a bordo c’erano appunto Evgenia Shiskhova e Vadim Naumov, i genitori di Maxim, che nel 1994 furono quarti alle Olimpiadi e si laurearono Campioni del Mondo tra le coppie di artistico, spostandosi quattro anni più tardi.

Il pattinatore ha fatto scrivere “Mom and Dad, this is for you (traduzione: mamma e papà, questo è per voi)” sul tabellone del Forum e ha poi mostrato la foto di famiglia scattata in occasione della sua prima apparizione sul ghiaccio, quando aveva appena tre anni. In conferenza stampa ha poi raccontato: “Oggi mi sono sentito come se fossi guidato da loro, percependo la loro presenza a ogni scivolata sul ghiaccio. Ho sentito come una mano sulla schiena, che mi spingeva avanti. È diverso da ogni altra sensazione che io abbia sentito prima“.

Il messaggio successivo può essere di ispirazione per tante persone: “Una tragedia e i momenti difficili arriveranno per tutti in un momento della vita, purtroppo. Spero che la mia storia dia forza e ispiri qualcuno ad andare avanti, perché è l’unica cosa che possiamo fare, è quello che dobbiamo fare. L’unica via per uscirne è passarci attraverso. Tutti abbiamo l’abilità di farlo, di restare forti nella testa e fare le cose per amore, non per paura“.