Max Verstappen il più veloce a metà della prima giornata di Test a Sakhir. Hamilton accumula giri con la Ferrari

Si chiude con il miglior tempo di Max Verstappen la sessione mattutina della giornata inaugurale dei Test collettivi ufficiali pre-stagionali in Bahrain della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Sulla pista di Sakhir sta andando in scena il primo vero confronto diretto a distanza tra le macchine di nuova generazione dopo lo shakedown a porte chiuse di fine gennaio al Montmelò.

In questa fase della pre-season i riscontri cronometrici sono ancora poco indicativi, ma in ogni caso il fuoriclasse neerlandese della Red Bull è stato il più veloce nelle quattro ore di attività prima della pausa pranzo in 1’35″433, percorrendo ben 65 giri e raccogliendo dati preziosi sul funzionamento della RB22 e della power unit Red Bull Powertrains.

Il quattro volte campione del mondo tornerà in azione nella sessione pomeridiana, mentre tutti gli altri top team effettueranno il cambio pilota. Seconda posizione a 169 millesimi dalla vetta per l’australiano Oscar Piastri (54 giri totali) con la McLaren, precedendo in classifica l’inglese George Russell, terzo a 675 millesimi completando 56 passaggi con la Mercedes.

Un secondo esatto di ritardo da Verstappen per Lewis Hamilton, che ha totalizzato 52 giri in mattinata sulla Ferrari SF-26 utilizzando la stessa power unit dello shakedown catalano. Da segnalare il debutto assoluto della Williams FW48, assente a Barcellona per problematiche al telaio dopo aver fallito i primi crash test, con Carlos Sainz che ha macinato chilometri importanti (77 giri) risultando il più attivo della sessione mattutina con un paio di giri in più rispetto ad Arvin Lindblad con la Racing Bulls, mentre l’unica bandiera rossa è stata provocata dall’Alpine di Franco Colapinto in seguito ad un problema tecnico.

CLASSIFICA SESSIONE MATTUTINA DAY-1 TEST SAKHIR F1 2026

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:35.433

2 Oscar Piastri McLaren +0.169

3 George Russell Mercedes +0.675

4 Lewis Hamilton Ferrari +1.000

5 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.736

6 Arvid Lindblad Racing Bulls +2.512

7 Carlos Sainz Williams +2.788

8 Gabriel Bortoleto Audi +3.438

9 Valtteri Bottas Cadillac +3.717

10 Lance Stroll Aston Martin +4.450

11 Franco Colapinto Alpine +4.897