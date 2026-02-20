Lukas Hofer dopo la mass start: “Gara complicata per il vento, non ho gestito bene”

Una gara non eccezionale per Lukas Hofer. L’azzurro non è andato oltre la venticinquesima posizione in occasione della mass start di biathlon maschile valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, risultato maturato a causa di troppi errori al poligono.

Gara imprecisa per l’italiano (1-1-4-2), il quale però può fregiarsi di una statistica significativa, in quanto diventato il biathleta con più presenze olimpiche in assoluto, ovvero 28, una in più rispetto a Simon Eder (27) e due invece su Ole Einar Bjørndalen (26). Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Brunico ha commentato quanto fatto:

“E’ stata una gara abbastanza complicata per il vento, ma lo è stata per tutti – ha detto Hofer – A terra mi sono capitati quei due errori che ti portano via dal gruppo. Poi, in piedi, è stata una lotteria in cui io purtroppo non sono riuscito a gestirla bene come ha fatto invece qualche altro“.

L’azzurro ha poi commentato la sfortunata gara di Giacomel, costretto al forfait a causa di un fortissimo dolore al fianco: “Tommaso? L’ho visto in pista e al secondo giro non lo vedevo pimpante come suo solito. Poi al terzo giro non l’ho visto più con il primo gruppo, fino a non notarlo sul fianco della pista. Spero si sia ripreso“.