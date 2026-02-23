Luciano Buonfiglio spiega i segreti del successo dell’Italia a Milano Cortina: “Abbiamo messo l’atleta al centro”

Partendo dal punto più basso toccato agli Giochi Olimpici Invernali di Vancouver 2010, fino al record di medaglie conquistate nel percorso che porta a Milano Cortina 2026. È una parabola di rinascita quella dello sport invernale italiano, che il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha spiegato nel dettaglio intervenendo a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 (dichiarazioni riportate dall’ANSA).

Alla domanda su come sia stato possibile invertire una tendenza che sembrava ormai strutturale dopo Vancouver, Buonfiglio ha indicato con chiarezza il cambio di paradigma alla base dei risultati: “Sta venendo fuori il metodo di lavoro: non abbiamo lasciato nulla al caso e abbiamo messo al centro l’atleta con le sue esigenze, evidenziando le caratteristiche sulle quali lavorare“.

Un percorso che, secondo il numero uno dello sport italiano, non è stato lineare né privo di difficoltà, ma ha richiesto capacità di adattamento e una visione condivisa: “Abbiamo costruito un’armonia, con passi indietro, avanti e di lato“. L’elemento decisivo, però, resta la definizione di un obiettivo comune e la partecipazione corale di tutto il sistema sportivo.

Un concetto che Buonfiglio ha voluto ribadire con forza, allargando lo sguardo anche al futuro: “Ma quando c’è un obiettivo comune chiaro, allora diventa tutto più facile. L’impegno che ci deve essere è quello di rendere partecipi tutti per l’obiettivo da raggiungere. Non bisogna appropriarsi del successo, ma verificare dove ancora possiamo migliorare. Ed è quello che già stiamo facendo per Los Angeles 2028“.

Un’analisi che restituisce l’idea di un modello in evoluzione continua, fondato sulla programmazione, sull’ascolto degli atleti e su una cultura del risultato che non si esaurisce nella vittoria, ma diventa strumento per crescere ancora.