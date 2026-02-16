Loic Meillard regala alla Svizzera l’oro olimpico in slalom dopo 78 anni! L’Italia scopre Saccardi

Epilogo clamoroso dello slalom maschile di Milano Cortina 2026. Il norvegese Atle Lie McGrath sembrava lanciato verso la medaglia d’oro dopo un’ottima prima manche ed invece inforca, regalando così la medaglia d’oro allo svizzero Loic Meillard. Un titolo olimpico tra i rapid gates che mancava alla Svizzera addirittura dal 1948, con il successo di Edi Reinalter in casa a St. Moritz. Si chiude dunque un’Olimpiade fenomenale per la squadra elvetica al maschile, visto che ha conquistato quattro dei cinque ori a disposizione, anche se i protagonisti sono stati Franjo Von Allmen (3 ori, uno insieme a Tanguy Nef) e Loic Meillard (oggi vincitore) e non il tanto atteso Marco Odermatt, che torna a casa senza titoli.

Clamorosa poi anche la reazione di McGrath dopo l’inforcata. Disperato per il suo errore e poi forse anche infastidito dall’esultanza di due tecnici svizzeri, il norvegese si è staccato lo sci, ha buttato via i bastoncini, ha oltrepassato le reti di protezione e si è poi accasciato nella neve proprio a bordo della pista vicino a quella di slalom decisamente in lacrime.

Tornando alla gara, Meillard ha fatto la differenza proprio nell’ultimo tratto, riuscendo a vincere con 35 centesimi di vantaggio sull’austriaco Fabio Gstrein, che si mette al collo probabilmente un’inaspettata medaglia d’argento. La Norvegia perde l’oro, ma almeno riesce comunque a mettere un atleta sul podio, visto che il bronzo va al collo di Henrik Kristoffersen (+1.13), che torna a prendersi una medaglia in slalom dodici anni dopo quella di Sochi (sempre bronzo).

Quarto posto per il norvegese Timon Haugan (+1.42), che ha preceduto il belga Armand Marchant, il cui ritardo tocca comunque i due secondi dalla vetta. Sesta posizione per lo svizzero Tanguy Nef (+2.02), che ha recuperato cinque posizioni; mentre sono sette quelle rimontate dal norvegese Eirik Hystad Solberg (+2.13). Ottavo l’austriaco Michael Matt (+2.14), mentre completano la Top-10 il tedesco Linus Strasser (+2.17) e l’austriaco Marco Schwarz (+2.18).

L’Italia scopre Tommaso Saccardi in questo slalom olimpico. L’emiliano è l’unico degli azzurri che è riuscito a qualificarsi per la seconda manche, terminando al decimo posto a metà gara. Alla fine il nativo di Parma ha concluso dodicesimo (+2.73), centrando il miglior risultato della carriera.