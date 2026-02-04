LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026: aggiornamenti e notizie 4 febbraio

SCI ALPINO
LA CLASSIFICA DELLA PRIMA PROVA DI DISCESA MASCHILE
1 Ryan Cochran-Siegle USA 1:56.08
2 Giovanni Franzoni ITA 1:56.24 +0.16
3 Marco Odermatt SUI 1:56.48 +0.40
DQP Alexis Monney SUI 1:56.74 +0.66
5 Dominik Paris ITA 1:57.02 +0.94
6 Vincent Kriechmayr AUT 1:57.08 +1.00
7 Franjo von Allmen SUI 1:57.09 +1.01
8 Stefan Rogentin SUI 1:57.32 +1.24
9 Stefan Babinsky AUT 1:57.39 +1.31
10 Jeffrey Read CAN 1:57.45 +1.37
11 Nils Allegre FRA 1:57.56 +1.48
12 Daniel Hemetsberger AUT 1:57.60 +1.52
13 Mattia Casse ITA 1:57.68 +1.60
14 Christof Innerhofer ITA 1:57.85 +1.77
15 Florian Schieder ITA 1:57.86 +1.78
DQP Kyle Negomir USA 1:57.98 +1.90
17 Elian Lehto FIN 1:58.09 +2.01
18 Niels Hintermann SUI 1:58.14 +2.06
19 Adrian Smiseth Sejersted NOR 1:58.36 +2.28
20 Cameron Alexander CAN 1:58.43 +2.35
21 Brodie Seger CAN 1:58.46 +2.38
21 Raphael Haaser AUT 1:58.46 +2.38
23 Alban Elezi Cannaferina FRA 1:58.58 +2.50
24 Simon Jocher GER 1:58.61 +2.53
25 Bryce Bennett USA 1:58.62 +2.54
26 Miha Hrobat SLO 1:58.76 +2.68
27 Martin Cater SLO 1:58.77 +2.69
28 James Crawford CAN 1:58.94 +2.86
29 Maxence Muzaton FRA 1:59.16 +3.08
30 Jan Zabystran CZE 1:59.48 +3.40
31 Sam Morse USA 1:59.65 +3.57
32 Simen Sellaeg NOR 1:59.94 +3.86
33 Arnaud Alessandria MON 2:00.26 +4.18
34 Riley Seger CAN 2:00.52 +4.44
DQP Lukas Feurstein AUT 2:00.57 +4.49
36 River Radamus USA 2:00.91 +4.83
37 Barnabas Szollos ISR 2:01.75 +5.67
38 Marco Pfiffner LIE 2:02.63 +6.55
39 Elvis Opmanis LAT 2:07.38 +11.30
40 Dmytro Shepiuk UKR 2:09.23 +13.15
41 Nils Alphand FRA 2:09.71 +13.63
DNF Fredrik Moeller NOR
DNF Cormac Comerford IRL
DNS Tiziano Gravier ARG
DNS Anton Grammel GER