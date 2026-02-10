LIVE Montpellier-Civitanova, Champions League volley 2026 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match fra Montpellier HSC VB e Cucine Lube Civitanova valido per il quinto turno dei gironi della Champions League volley 2025-2026.

Percorso netto, finora, per Civitanova che nelle prime 4 giornate ha ottenuto altrettante vittorie. La qualificazione come prima nel girone E è quasi certa, essendo il Project Warszawa, secondo, a -5. Terzo posto, invece, per Montpellier che difficilmente riuscirà a prendere il secondo posto dei polacchi, che oggi affrontano l’ultima in classifica, il Volley Haasrode Leuven, ancora a zero punti. Nell’ultimo incontro europeo la Lube è riuscita a battere proprio i belgi, per 3-0 (25-10, 25-19, 25-19). Francesi, invece, impegnati nell’ultimo turno contro Warszawa, sono stati sconfitti senza ottenere nemmeno un set (28-26, 25-23, 25-20).

La Lube arriva a questa sfida dopo aver battuto per 0-3 Verona, seconda, in campionato. I ragazzi di Giampaolo Medei hanno riscontrato diverse difficoltà in questa Superlega e si trovano momentaneamente al sesto posto in classifica, a tre partite dal termine del torneo. Montpellier che, invece, è capolista nella Ligue A, con una partita in più rispetto a Tours che ha gli stessi punti in classifica, nell’ultimo match hanno ottenuto un netto 0-3 contro Sète, confermandosi come squadra di vertice in campionato.

Favori del pronostico per la Lube. La squadra italiana ha già dimostrato di essere superiore agli avversari e oggi sarà difficile cambiare questa previsione, con la coppia Loeppcky e Nikolov al centro del team di Medei. Dall’altra parte per Montpellier è l’ultima occasione per puntare al secondo posto e il fattore campo potrebbe incidere. Attenzione, dunque, a non sottovalutarli, Hirsch e Palacios sono i più pericolosi, ma la rosa del coach Le Marrec conta diversi giocatori di talento.

L'inizio è previsto per le ore 20.00.