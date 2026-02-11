LIVE Cocciaretto-Li, 0-1, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’americana mantiene il servizio nel primo game

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

40-15 In rete il rovescio incrociato della classe 2000.

30-15 Diritto incrociato e vincente di Cocciaretto.

15-15 Largo il diritto incrociato giocato in difesa di Li.

0-15 Rovescio lungolinea giocato in risposta vincente da parte dell’americana.

1-0 È largo il rovescio incrociato della marchigiana.

40-30 Schiaffo al volo con il diritto incrociato e vincente della classe 2000.

30-30 In rete il rovescio in back incrociato di Li.

30-15 Diritto incrociato vincente dell’azzura.

30-0 Ace interno della numero 41 WTA.

15-0 Servizio interno vincente dell’americana.

Ci siamo! Li al servizio.

11:39 Li ha vinto il sorteggio e ha scelto di servire.

11:37 Il giudice di sedia sarà il croato Nikola Srecec.

11:35 In caso di vittoria da parte della numero 57 WTA sarebbe il suo primo quarto di finale in un Master 1000 della carriera.

11:32 Li e Cocciaretto stanno ora svolgendo la fase di riscaldamento.

11:30 Ci siamo! Le giocatrici stanno entrando in campo.

11:12 Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Tra poco meno di 20 minuti l’azzurra Elisabetta Cocciaretto scenderà in campo, nell’ottavo del Master 1000 di Doha, contro l’americana Ann Li. Rimanete sintonizzati!

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale dell’ottavo di finale del Master 1000 di Doha che vede l’azzurra Elisabetta Cocciaretto incrociare la racchetta con Ann Li. Il match si prospetta molto interessante ma soprattutto equilibrato. I precedenti ci dicono che le due tenniste sono 1-1 negli scontri diretti. Il primo incontro è dello scorso anno quando l’americana si portò a casa il match in due set nel WTA 250 di Guangzhou. A inizio anno l’esito è stato però diverso. Le due si sono incontrate nuovamente al WTA 250 di Hobart dove la marchigiana prevalse in tre set. Questa terza partita fra Li e Cocciaretto è probabilmente, sulla carta, quella di maggior importanza. Non solo perché si gioca in Master 1000, ma anche per il fatto che le due sono in un lato di tabellone che fino alla semifinale, causa le uscite premature delle teste di serie, permetterebbe un percorso in teoria non troppo complicato.

La numero 41 WTA gioca un tennis aggressivo e imprevedibile. Se in giornata è molto pericolosa, soprattutto sulle superfici veloci, in quanto il suo gioco aggressivo e imprevedibile la rendono un’avversaria comunque non semplice da affrontare. A volte però, può incorrere in prestazioni negative che la vedono più fallosa e discontinua. La classe 2001 lo sa, e se riuscirà a esprimere il suo tennis solido mostrando anche una continuità che quando ha avuto possibilità di mettere in mostra gli ha regalato belle soddisfazioni. I presupposti per portare a casa il match ci sono tutti. La nativa di Ancona a 25 anni da poco compiuti, al momento ha dimostrato di avere il potenziale di ottenere risultati importanti. Purtroppo però, ha alternato prestazioni a volte positive e altre meno. Se riuscirà a trovare l’appiglio giusto forse la vedremo più spesso negli ultimi giorni nei tornei di maggior prestigio.

Cocciaretto è entrata nel tabellone da lucky loser. L’azzurra aveva infatti perso al turno decisivo delle qualificazioni contro Varvara Gračëva per 6-2 6-1. Poi ripescata. Sta giocando uno dei tornei migliori della sua carriera. Al primo turno ha sconfitto con il punteggio di 7-6 6-2 la francese Jacquemot. In seguito ha ottenuto la sorprendente vittoria contro Coco Gauff con il netto score di 6-4 6-2. Il piazzamento agli ottavi al Master 1000 di Doha non solo gli garantirà posizioni nel ranking WTA. Probabilmente sarà anche una bella iniezione di fiducia. L’anno per l’anconetana è iniziato in maniera sicuramente positiva. Che sia quello della sua affermazione? Staremo a vedere.

Dal punto di vista tattico Cocciaretto dovrà riguardarsi dalla potenza dei colpi della classe 2000. La numero 57 WTA dovrà mostrare un certa solidità da fondo campo lasciando giocare il meno possibile l’avversaria. Non sarà un complito semplice in quanto l’americana se in forma è molto difficile anche da contenere. La continuità da parte di entrambe potrebbe essere un fattore chiave di questo match. Le potenzialità di tutte e due se vengono più potrebbero farne scaturire una partita anche molto interessante dal punto di vista psicologico. Dato il livello di gioco che ci hanno fatto vedere in questo torneo, fa supporre a un match comunque dove l’una può battere l’altra. I dettagli in questa circostanza potrebbero far la differenza.

La superficie veloce di Doha in teoria dovrebbe favorire l’americana. La classe 2001 però ha dimostrato di essere una giocatrice comunque polivalente in grado di esprimersi in qualsiasi campo. La vincitrice di questo match incontrerà ai quarti Ostapenko od Osorio. Con la lettone sulla carta forse un po’ più pericolosa della nativa di Cúcuta. Il tennis però è imprevedibile e questo ormai si sa. Si prospetta comunque un’interessante torneo dagli esiti incerti. L’ottavo di finale tra Ann li ed Elisabetta Cocciaretto sarà il primo match sul campo 2 a partire dalle 11:30, ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale, vi aspettiamo!