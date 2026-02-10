Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria su Gauff: “Sono riuscita a studiare il suo gioco, la stagione è lunga”

Prosegue il percorso di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA di Doha 2026. L’italiana, dopo essere entrata in tabellone come lucky loser ed aver superato il primo turno, ha oggi ottenuto uno dei successi più importanti della sua carriera. La marchigiana è infatti riuscita a sconfiggere Coco Gauff per 6-4 6-2, strappando il pass per gli ottavi di finale con una prestazione sublime.

Per l’azzurra si tratta della terza vittoria in carriera contro una top 10, la prima contro l’americana numero 5 del ranking. Il percorso della 25enne di Ancona nel torneo qatariota proseguirà ora con una sfida ad un’altra statunitense. Sarà infatti Ann Li l’avversaria della Cocciaretto, già affrontata e battuta ad Hobart, nel 250 vinto proprio dall’italiana.

Al termine del match di oggi contro la Gauff, come riportato da tenniswordita, l’azzurra ha così commentato la sua prestazione: “Ho giocato molte volte contro di lei ed è sicuramente una grandissima atleta e tennista. Aver giocato contro di lei anche oggi è un privilegio e un onore per me. Lei è un esempio per tutte noi. Aver portato a casa la vittoria dopo tre sconfitte è importante. Questa mattina ho riguardato tutte le partite disputate contro di lei e, oggi, ho cercato di fare il contrario di quello che ho fatto nei match precedenti. Ho cercato di studiarla di più e di optare per una tattica diversa. Ci sono riuscita. Il mio obiettivo principale era quello di giocare tutti i punti, lottare e migliorarmi. Sono contenta di poter giocare un’altra partita. Credo di aver servito molto bene nei momenti importanti. Sono stata anche molto aggressiva, soprattutto sul 5-4, quando lei cercava di portarmi indietro e io sono stata brava ad attaccare la palla. Resta comunque solo una partita: la stagione è lunga e sono già concentrata sul prossimo impegno in questo torneo”.

Sulla prossima avveraria (Ann Li) ha poi concluso: “Ci conosciamo bene e ci siamo affrontate spesso negli ultimi mesi. Lei è una delle più talentuose. Sarà difficile e dura, ma io cercherò di dare il meglio” .