Prosegue la scalata vertiginosa di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA! Dove può arrivare a Doha

Elisabetta Cocciaretto, dopo essere stata ripescata come lucky loser, si è qualificata per gli ottavi di finale nel torneo WTA 1000 di Doha, in Qatar, guadagnando punti e posizioni nel ranking WTA: l’azzurra è salita da quota 1063 a 1185, incamerando 122 punti netti e scalando 9 posti nella classifica mondiale, salendo fino alla 48ma piazza.

L’azzurra tornerà in campo quest’oggi negli ottavi di finale contro la statunitense Ann Li: in palio ci saranno altri 95 punti netti, che proietterebbero Cocciaretto a quota 1280, portandola al 39° posto virtuale. In caso di ulteriore successo, con passaggio in semifinale, poi l’azzurra salirebbe a quota 1455, andando al 32° posto virtuale.

Con un’altra vittoria, inoltre, l’azzurra avrebbe accesso all’ultimo atto, issandosi così a quota 1715, portandosi al 24° posto virtuale e ritoccando il proprio best ranking (è stata 29ma in carriera), infine vincendo la finale l’italiana si porterebbe a 2065 punti, entrando in top 20, al 20° posto virtuale.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking lunedì 12 gennaio: 1063 punti, 57° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi di finale: 1185 punti, 48° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio ai quarti di finale: 1280 punti, 39° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1455 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1715 punti, 24° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 2065 punti, 20° posto virtuale.