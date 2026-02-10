Capolavoro Cocciaretto! Domina Gauff e approda agli ottavi di Doha

Nel secondo turno del torneo WTA di Doha Elisabetta Cocciaretto, al terzo successo della carriera contro una delle giocatrici tra le prime dieci al mondo, firma un autentico capolavoro. L’azzurra domina la statunitense Coco Gauff 6-4 6-2 in un’ora e trentuno minuti e approda, con pieno merito, agli ottavi di finale. Nel prossimo turno la marchigiana, ripescata come lucky loser, sfiderà l’americana Ann Li.

Coco Gauff, dopo aver annullato la palla break, sigla l’1-0 ai vantaggi. Cocciaretto timbra ai vantaggi l’1-1 e risponde ancora alla rivale con il rovescio vincente del 2-2. La marchigiana gioca un quinto game stratosferico con tre vincenti e ottiene il break a zero del 3-2 con il diritto vincente. La giocatrice a stelle e strisce è però brava a reagire con prontezza per il 3-3. L’azzurra non cede di un millimetro, continua a premere da fondo, sfrutta gli errori della rivale e, con il rovescio vincente, sigla il 4-3 alla quinta opportunità e, dopo aver salvato la palla del 4-4, allunga 5-3. Cocciaretto, dopo aver mancato tre set point e aver annullato la possibilità del 5-5, chiude i conti con due micidiali rovesci per il 6-4 della prima frazione.

L’italiana, sulle ali dell’entusiasmo, continua a spingere e con il cross vincente firma il break dell’1-0 e, al termine di uno scambio durissimo, costringe l’avversaria all’errore per il 2-0. L’americana rimuove lo zero dal suo tabellino con il punto del 2-1 e nel quinto gioco riemerge da un complicatissimo 0-40 con tre vincenti, ma commette doppio fallo e spedisce il rovescio in rete per il 4-1 pesante della sua rivale. Cocciaretto ottiene il 5-1 con grande autorevolezza, si procura match point forzando l’errore dell’americana e chiude i conti con il fulmine di diritto incrociato del 6-2.

Cocciaretto chiude la sua partita senza ace, commette due doppi falli e serve il 60% di prime. La tennista italiana si aggiudica il 73% di punti sulla prima e il 46% sulla seconda vincendo dieci punti più della rivale al servizio. Il computo complessivo dei punti premia la marchigiana 66-55.