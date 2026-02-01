LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: subito i quartetti, tornano Balsamo, Consonni e Paternoster!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. A Konya (Turchia) al via la manifestazione continentale con l’attenzione che sarà rivolta in special modo ai quartetti degli inseguimento. Si partirà al mattino con le qualificazioni del team sprint femminile e dell’eliminazione maschile. Dal pomeriggio spazio invece alle pursuit ed alle finali delle discipline sopracitate.

Dalle 11.00 il via ufficiale con l’eliminazione maschile, seguita poi dal team sprint femminile in cui l’Italia schiera Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci. A seguire spazio al team sprint maschile con la squadra azzurra composta da Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta che vanta ambizioni di podio. Sarà una gara tutta da vivere con Francia, Germania, Gran Bretagna ed Olanda che schierano terzetti di prim’ordine.

Ad ora di pranzo sarà poi la volta degli inseguimento. Si partirà dal team pursuit femminile con l’Italia che si affida ad Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini. Programma mattutino che verrà chiuso dall’inseguimento a squadre maschile in cui il team azzurro sarà composto a Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli. Danimarca come sempre squadra da battere ma attenzione a possibili sorprese. Nella sessione serale si assegneranno le prime medaglie nei team sprint e nell’elimination race maschile.

La prima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026 inizierà alle 11.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza azzurri!