LIVE Brescia-Virtus Bologna, Serie A basket 2026 in DIRETTA: scontro diretto tra prima e seconda!

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del posticipo del 19° turno di Serie A 2025-2026 che mette di fronte Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna. Prima contro seconda, è sostanzialmente non uno, ma lo scontro diretto della stagione allo stato attuale delle cose.

All’andata le V nere si sono imposte per 86-76: un match, peraltro, che è anche piuttosto recente, perché si è giocato lo scorso 22 dicembre nell’ambito delle 22a giornata. Al PalaLeonessa va in scena la 39a sfida tra le due compagini, con un bilancio finora favorevole al club bolognese (26-12 e ultime cinque gare consecutive vinte, tra cui quelle dell’ultima finale scudetto).

Brescia è al completo a livello di effettivi, per Bologna manca Alessandro Pajola, che dovrà aspettare i tempi della guarigione della lesione al menisco del ginocchio sinistro. Ex da parte bresciana David Cournooh, da parte bolognese Nicola Akele. Per la Germani una vittoria vorrebbe dire allungo in classifica, mentre per l’Olidata c’è la concreta chance di tentare un 2-0 nei confronti diretti che, a fine stagione regolare, può valere parecchio.

Si arriva al match dopo una giornata che ha regalato non troppe sorprese e ha lasciato Venezia quale principale inseguitrice (assieme a Milano) del duo di testa. Un confronto, quello odierno, che arriva in una fase nella quale, mentre Brescia di grattacapi legati alle Coppe europee non ne ha, Bologna deve invece decidere cosa fare, cioè se provare ancora a tentare la carta Eurolega o concentrarsi, di converso, in maggior misura sul campionato.

Il match tra Germani Brescia e Virtus Olidata Bologna vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!