LIVE Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l’azzurro torna contro un ‘terraiolo’

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di esordio di Matteo BERRETTINI sulla terra battuta di Ciudad de Buenos Aires contro il portacolori di casa Federico Coria, ci si gioca un posto negli ottavi di finale in Argentina!

Romano che torna all’attività dopo il forfait degli Australian Open 2026, in cui non è sceso in campo a sorteggio fatto. Ha poi deciso di ripartire dalla terra battuta piuttosto che dal cemento indoor di Dallas piuttosto che quello outdoor di Dallas. Lo fa da ottava testa di serie e in uno spicchio di tabellone che lo vedrebbe collidere ai quarti contro Francisco Cerundol, che usufruisce di un bye neitrentaduesimi.

Coria è un giocatore che si è costruito per anni la classifica nei Challenger, chiaramente davanti al proprio pubblico avrà ancora più motivazione nel fare bene. Classe 1992 argentino che si diletta anche sui social dove commenta alcuni episodi che avvengono nel circuito, oggi difficilmente ci si aspetta il colpaccio dal numero 322 del mondo questa settimana. Al prossimo turno berrettini affronterebbe uno tra il giovane albiceleste Barrena e il ceco Kopriva.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita di esordio di Matteo BERRETTINI sulla terra di Buenos Aires (ARG) contro Federico Coria, partita che partirà non prima delle 22:30 ma dopo Altmaier-F. Cerundolo e Diaz Acosta-Tabilo. Vi aspettiamo!