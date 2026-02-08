Lisa Vittozzi: “Sono veramente contenta della mia gara, ero più agitata del solito”

Lisa Vittozzi conferma di essere in forma: in una stagione che già in Coppa del Mondo l’ha vista valida protagonista va a trascinare l’Italia verso l’argento nella staffetta mista che apre il programma del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. E lo fa da par suo: con un’ultima frazione semplicemente perfetta.

Queste le parole dell’azzurra alla Rai: “Son veramente contenta, tutti volevano andare sul podio oggi. Contenta della mia gara, ultima frazione oggi, ero più agitata del solito, sono riuscita a fare una buona staffetta e sono contenta“.

Per la sappadina è la seconda medaglia olimpica dopo il bronzo sempre nella staffetta mista a PyeongChang 2018. Per lei anche un gran numero di medaglie mondiali, prime fra tutte quelle d’oro della staffetta di Oberhof 2023 e dell’individuale di Nove Mesto 2024, l’anno in cui ha anche vinto la Coppa del Mondo.

E adesso, per lei, altre buone prospettive nelle gare individuali, in cui è spesso peraltro stata protagonista nel calendario stagionale. Anche a Nove Mesto, dove nella mass start che è stata ultima gara prima delle Olimpiadi ha raccolto il terzo posto.