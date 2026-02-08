Tommaso Giacomel: “Ho cercato di rendere la gara più dura possibile”

Tommaso Giacomel, per cominciare la sua avventura alle Olimpiadi da potenziale assoluto protagonista, fa debuttare l’Italia del biathlon assumendosi il ruolo di primo frazionista nella staffetta mista di Anterselva. Ed è suo un ottimo ruolo verso questa prima medaglia a Milano Cortina, un argento che brilla dietro a una Francia praticamente inafferrabile.

Ai microfoni Rai Giacomel è piuttosto con i piedi per terra, in un certo senso: “Non è facile partire. Dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto una gara di sei, abbiamo ancora tante possibilità“.

Alla FISI mostra invece più felicità: “Sono molto felice di essere parte di questo team, è una squadra speciale e mi ritengo molto fortunato di poter gareggiare in un posto e in un contesto così. La mia gara è andata bene, ho cercato di fare nel miglior modo possibile quello che dovevo fare: ho cercato di rendere la gara più dura possibile, ma sei chilometri sono una distanza che non permette molta selezione, specie al maschile“.

Per Giacomel ora arriveranno le gare fondamentali: martedì la 20 km individuale per l’uomo che, quest’anno, ha portato a casa quattro vittorie in Coppa del Mondo e sta attualmente contendendo la stessa al francese Eric Perrot, oltre a essere al comando della classifica sprint.