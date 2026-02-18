Lisa Vittozzi: “Si vince e si perde insieme, staffette non fortunate, giriamo pagina”

Lisa Vittozzi ha messo insieme una validissima ultima frazione per l’Italia nella staffetta femminile, ma questa non è bastata: tanti, troppi gli errori di chi l’ha preceduta, tali da cancellare i 18 e 23.3 secondi impiegati sui suoi due poligoni. Tempi incredibili e che lasciano molto ben sperare per la mass start, ma oggi inutili.

Innanzitutto c’è il discorso legato al non poter rimontare spiegato alla Rai: “La staffetta è partita un po’ in salita, anche con tutte le capacità che ho non potevo fare il miracolo. Ci aspettavamo di più, è andata così. Peccato perché avevamo le nostre chance, ma si vince e si perde insieme“.

Sui tanti errori al poligono delle compagne: “Non so bene perché, non c’erano condizioni particolarmente difficili, ma capita che ci siano le giornate storte. Il risultato non è quello che speravamo, ma ci abbiamo provato“.

Quasi superfluo parlare di cos’è accaduto altrove: “Le francesi hanno dominato la gara, non ho seguito molto se non la penultima frazione perché mi stavo riscaldando. Le nazioni davanti erano quelle favorite, ma tra queste c’eravamo anche noi“. Infine un tentativo di guardare avanti: “Le staffette non sono state fortunate, giriamo pagina. Mancano ancora due gare, le mass start, e cercheremo di far bene“.