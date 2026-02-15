Quando torna Lisa Vittozzi? Ancora due occasioni per incrementare il bottino

Saranno ancora due le possibilità di medaglia di Lisa Vittozzi alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per quel che concerne il programma di gare del biathlon: dopo l’oro nell’inseguimento, infatti, l’azzurra gareggerà sia nella staffetta che nella mass start.

Il quartetto dell’Italia scenderà in pista mercoledì 18 febbraio alle ore 14.45 nella staffetta 4×6 km femminile, alla quale prenderanno parte 20 Nazioni, ovvero tutte quelle che hanno ottenuto almeno 4 quote per i Giochi, mentre il gran finale arriverà sabato 21 febbraio alle ore 14.15, quando partirà la 12.5 km mass start femminile, alla quale si è qualificata anche Dorothea Wierer, all’ultima gara in carriera nella circostanza.

Per la gara con Lisa Vittozzi nel biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO TORNA LISA VITTOZZI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 18 febbraio

Mercoledì 18 febbraio

Ore 14.45: staffetta 4×6 km femminile Anterselva (Italia)

Sabato 21 febbraio

Sabato 21 febbraio

Ore 14.15: mass start 12.5 km femminile Anterselva (Italia)

PROGRAMMA BIATHLON: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2. La programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.