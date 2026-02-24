Leonardo Fabbri prosegue il tour de force: nuova gara in Cechia e duello di lusso

Leonardo Fabbri proseguirà il proprio tour de force, con la terza gara nel giro di una settimana: l’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio (ore 17.25) a Nehvidy (Cechia), dove il Campione d’Europa di getto del peso si rimetterà in gioco dopo le due uscite nel World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante al coperto).

La scorsa settimana il toscano aveva vinto a Lievin (21.82 metri) e poi era stato terzo a Torun (21.43), ora è atteso da un nuovo confronto con lo statunitense Joe Kovacs, che tre giorni fa si impose nella località polacca che il 20-22 marzo ospiterà i Mondiali Indoor (21.92 metri). Il detentore della miglior prestazione mondiale stagionale (22.50 metri) se la dovrà vedere anche con il giamaicano Rajindra Campbell e il nigeriano Chukwuebuka Enekwechi.

La gara in Cechia rappresenterà un’ulteriore opportunità di scaldare i motori lungo il cammino che condurrà alla rassegna iridata in sala. Una volta terminata la prova, Leonardo Fabbri rientrerà per partecipare ai Campionati Italiani Indoor: la gara di getto del peso si disputerà venerdì 27 febbraio al PalaCasali di Ancona.