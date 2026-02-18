Le fondiste azzurre dopo il team sprint guardano al futuro: “Non siamo lontane, prenderemo la medaglia”

Non nasconono un pizzico di amarezza Caterina Ganz ed Iris De Martin Pinter, piazzatesi all’ottavo in posto in occasione della team sprint femminile di sci di fondo valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Una prestazione comunque positiva per il binomio azzurro, rimasto aggrappato al gruppo di testa senza però trovare l’allungo necessaria per poter scalare di posizioni.

Il futuro, tuttavia, si preannuncia roseo, come dichiarato dalle due atlete durante un’intervista in zona mista rilasciata ai microfoni della Rai. A tal proposito, Ganz ha detto di non avere nessun tipo di rimpianto, esprimendo qualche dubbio circa la sua presenza nella 50 km di domenica:

“Abbiamo fatto una bella gara – ha detto Ganz – non bisogna guardare solo il risultato, eravamo lì con le nazioni più forti. Oggi non stavo particolarmente bene ma ho dato tutto quello che avevo per la mia squadra, non ho nessun rimpianto. Ci aspettavamo di più, ma se entrambe abbiamo dato il massimo non dobbiamo avere rimpianti e credere che sì, è possibile fare qualcosa di importante: In questi giorni alle Olimpiadi abbiamo capito che non siamo lontane, infatti ci credevamo: La 50 km? Non so se ci sarò: valuteremo cosa fare anche per il prosieguo della stagione, c’è ancora un mese di Coppa del mondo. Oggi non avevo delle grandi sensazioni e si sa che la 50 km è la gara più impegnativa“.

A farle eco è De Martin Pinter: “Mi dispiace chiudere qui l’Olimpiade ma devo essere realista: ho 21 anni, non ho mai fatto una 50 km, non ci si può inventare qualcosa del genere in un contesto come questo: prima devo allenarmi per bene e provarla fuori dai Giochi. Questa era la prima Olimpiade, già solo arrivarci è qualcosa di molto bello; mi aspettavo di più nella sprint che era la mia gara ma ho fatto fatica ad ingranare. Poi è andata sempre meglio, mi sono stupita di me stessa nella staffetta: la strada è giusta, spero di prendermi qualche soddisfazione nelle ultime gare di Coppa del Mondo. Il mio bilancio è positivo, manca la ciliegina sulla torta, oggi ci credevamo, le gare che abbiamo fatto però bastano: gareggiare qui ha il suo peso, c’è lo stress e bisogna convivere con questo. Siamo qui, sappiamo che ce la possiamo fare, sappiamo che ce la prenderemo, basta avere fiducia”.