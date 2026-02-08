Femke Bol cambia specialità e firma subito un record: fin dove può spingersi sulla nuova distanza?

Femke Bol ha fatto l’attesissimo debutto sugli 800 metri, la specialità su cui la Campionessa del Mondo dei 400 ostacoli ha deciso di spostarsi in questa stagione. La fuoriclasse olandese ha aperto la propria annata agonistica al Meeting di Metz, tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante), e si è espressa in un convincente 1:59.07, distanziando le svizzere Valentina Rosamilia (1:59.90) e Lore Hoffman (1:59.91).

La quasi 26enne (spegnerà le candeline il prossimo 23 febbraio) ha completato il primo giro in 26.99 sfruttando il buon lavoro della lepre, che l’ha portata a transitare a 56.66 a metà gara. Il bronzo olimpico dei 400 ostacoli ha poi mantenuto un buon ritmo nell’ultima tornata e mezza, siglando il nuovo record nazionale in sala. Fino a oggi al coperto si era espressa soltanto sui 200 metri (22.64) e sui 400 metri (49.17, record del mondo).

Femke Bol avrebbe bisogno di una gara più competitiva per abbassare ulteriormente il crono e valutare seriamente le proprie velleità in campo internazionale ai massimi livelli. Per il momento la world lead è detenuta da Isabelle Boffey con 1:57.43, mentre il record mondiale è 1:55.82 siglato da Jolanda Ceplak nel 2002. La nostra Marta Zenoni ha concluso al quinto posto con il tempo di 2:05.35.