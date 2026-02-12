La Lazio espugna Bologna ai rigori e sfiderà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia

Lo stadio Dall’Ara ospita l’ultimo atto dei quarti di finale di Coppa Italia. Bologna e Lazio si fronteggiano per guadagnarsi il diritto di entrare tra le migliori quattro del trofeo tricolore. Al termine di una battaglia di novantacinque minuti la spuntano i biancocelesti che si impongono per 5-2 ai calci di rigore. Sarà dunque la formazione capitolina a sfidare l’Atalanta in semifinale.

I padroni di casa sbloccano le ostilità al trentesimo minuto grazie alla puntuale incursione in area laziale del centravanti argentino Santiago Castro, lesto a deviare in porta con un colpo di testa il calcio d’angolo battuto da Moro. Da segnalare, nei minuti finali della prima frazione, l’infortunio riportato da Pedro dopo uno scontro con Odgaard: lo spagnolo esce dal campo e viene trasportato in ospedale per accertamenti.

L’inizio di ripresa riserva i fuochi d’artificio con l’immediato pareggio della formazione ospite. Al terzo minuto una bella verticalizzazione consente a Dele Bashiru di involarsi sulla fascia e di arrivare al cross su cui si presenta puntuale all’appuntamento per la deviazione vincente da distanza ravvicinata l’olandese Noslin.

I felsinei tentano di trovare il colpo risolutivo, ma non esibiscono l’ordine necessario ad attaccare con la lucidità opportuna la difesa avversaria, mentre i capitolini si rintanano nella propria metà campo e poi provano a rubare palla per attaccare in verticale. Nessuna delle due contendenti riesce a prendere il sopravvento e i rigori diventano la soluzione inevitabile. I tiratori nella formazione di Sarri sono implacabili con quattro centri su altrettante esecuzioni, ad essere decisivi sono invece la parata di Provedel sulla conclusione di Ferguson e la conclusione fuori misura di Orsolini.