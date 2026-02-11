Calcio femminile, Juventus chiamata alla difficile trasferta contro il Wolfsburg nell’andata degli spareggi

La Juventus Women torna protagonista in Europa per un appuntamento che può segnare la stagione. Le bianconere sfidano il Wolfsburg nell’andata degli spareggi di UEFA Women’s Champions League, primo storico turno a eliminazione diretta che mette in palio l’accesso ai quarti di finale. Un crocevia fondamentale per continuare a sognare tra le grandi del continente.

Di fronte ci sarà una delle realtà più solide e abituate ai palcoscenici internazionali. Il Wolfsburg rappresenta infatti una garanzia in ambito europeo: le tedesche hanno raggiunto almeno i quarti di finale in 12 delle ultime 13 stagioni di Champions League, un dato che racconta esperienza, continuità e mentalità vincente. Non solo: il club tedesco non ha mai perso un doppio confronto UEFA contro squadre italiane, imponendosi in tutti e tre i precedenti.

La Juve, però, arriva a questa sfida con consapevolezza e ambizione. La squadra di Torino ha chiuso la fase campionato all’ottavo posto con 10 punti, appena davanti al Wolfsburg, nono a quota 9, conquistando così un accoppiamento che si preannuncia equilibrato e combattuto. I numeri confermano la sostanziale parità: 13 gol segnati per entrambe, una sola porta inviolata a testa e un distacco finale di appena un punto in classifica. Elementi che fanno pensare a una doppia sfida aperta e ricca di intensità.

Il confronto rievoca anche i precedenti della stagione 2021/22. Allora, nella fase a gironi, arrivò un emozionante 2-2 a Torino – con protagonista Cristiana Girelli, autrice di una doppietta – seguito dal successo per 2-0 delle bianconere in Germania. Incroci che alimentano fiducia e consapevolezza, pur nel rispetto di un’avversaria di altissimo livello.

Per la Juventus sarebbe il secondo accesso ai quarti di finale della sua storia, un traguardo che certificherebbe ulteriormente la crescita internazionale del club. Le vincitrici dei quattro playoff raggiungeranno Barcellona, Lione, Chelsea e Bayern Monaco, già qualificate, mentre chi supererà questo turno troverà ai quarti le OL Lyonnes, otto volte campionesse d’Europa, in una sfida dal fascino e dal prestigio straordinari.

In palio non c’è soltanto un posto tra le migliori otto d’Europa, ma la possibilità di compiere un altro passo nella storia bianconera. Equilibrio, tradizione e ambizione si intrecciano in una doppia sfida che promette spettacolo.