Erica Cipressa tradisce l’Italia: rappresenterà la Francia nel fioretto femminile

Una decisione complessa, ma ponderata. Erica Cipressa non sarà in pedana per rappresentare l’Italia nelle prossime competizioni di scherma. A comunicarlo è stata la stessa atleta attraverso i suoi canali social, confermando una scelta che, alla luce degli eventi recenti, non sorprende.

L’annuncio dello scorso 26 ottobre, con cui Cipressa aveva lasciato il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, aveva già suggerito quale sarebbe stato il percorso della fiorettista. Il 2025 è stato complicato: la schermitrice ha dovuto fare i conti con una tendinite cronica agli ischiocrurali, accompagnata da edema osseo e una fissurazione del semimembranoso. Il peggio, tuttavia, sembrerebbe alle spalle.

Nelle ultime ore, dunque, Cipressa ha comunicato che nelle prossime competizioni internazionali rappresenterà la Francia. Sposata dal 2024 con lo sciabolatore francese Jean-Philippe Patrice, la fiorettista ha annunciato così le sue intenzioni, ricordando anche il bronzo olimpico a squadre conquistato a Tokyo: “C’est officiel! Una nuova fase della mia carriera sta per iniziare: dalle prossime gare rappresenterò la Francia“, ha scritto.

“È una scelta maturata nel tempo, tutt’altro che semplice, ma profondamente sentita — ha aggiunto — Negli ultimi anni ho compreso quanto fosse fondamentale per me ritrovare benessere mentale, nuovi stimoli e un equilibrio più sano tra sport e vita privata. Questa decisione nasce dalle mie esigenze attuali e dal desiderio di affrontare nel modo migliore il percorso di recupero dall’infortunio, allenandomi in un contesto che mi consenta di esprimermi al massimo delle mie possibilità.

In questo momento mi sento serena, motivata e soddisfatta del lavoro che sto svolgendo ogni giorno. È una scelta pensata prima di tutto per me stessa, per il mio presente e per il mio futuro. La compio con rispetto e gratitudine per il percorso che mi ha portata fin qui, ma con una grande voglia di guardare avanti e rimettermi in gioco. Grazie a chi continua a sostenermi”, ha concluso.