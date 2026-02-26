La capitana degli USA di hockey femminile risponde a Trump: “Una battuta di cattivo gusto”

Il contrasto tra Hilary Knight, simbolo dell’hockey femminile statunitense, e Donald Trump va ben oltre una semplice polemica sportiva: diventa uno scontro di visioni su rispetto, linguaggio e riconoscimento dei successi delle donne.

Il tutto è nato da una “battuta” del presidente degli Stati Uniti, che nell’invitare al discorso sullo Stato dell’Unione gli hockeisti vincitori dell’oro olimpico come la squadra femminile aveva detto: “Sapete che devo invitare anche le donne, altrimenti rischio la procedura di impeachment, vero?“.

Knight, una delle atlete più titolate nella storia della compagine americana, non ha nascosto il proprio disappunto: “Quando l’ho sentita, ho pensato che si trattava di una battuta di cattivo gusto e inopportuno, che oscurava il successo delle donne. Tutto quello che vogliamo fare è celebrare quanto sia importante questo successo“, ha dichiarato la giocatrice (parole riportate dall’ANSA).

La vicenda ha inevitabilmente acceso il dibattito anche sul rapporto tra hockey maschile e femminile negli Stati Uniti, soprattutto dopo la risata di alcuni giocatori presenti. Knight ha voluto ridimensionare la polemica: “Tra noi c’è un ottimo rapporto di rispetto, in parte oscurato da una breve scivolata…I ragazzi si trovavano in una situazione difficile, è un peccato si sia parlato di quell’episodio“.