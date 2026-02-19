Keely Hodgkinson da brividi: vertiginoso record del mondo sugli 800 metri! Nacque quel giorno

Keely Hodgkinson ha illuminato il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala), siglando il nuovo record del mondo degli 800 metri indoor. La fuoriclasse britannica ha completato i quattro giri di pista nell’impianto francese con il tempo di 1:54.87 e ha tolto quasi un secondo allo storico primato della slovena Jolanda Ceplak, che ventiquattro anni fa si era espressa in 1:55.82.

Era il 3 marzo 2002 quando la balcanica balzò in cima alla liste all-time, il giorno in cui Hodgkinson venne al mondo: un passaggio di consegne dal sapore romantico. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020, nonché bronzo iridato in carica, ha tenuto un ritmo alto fin dalle prime battute e ha poi allungato di forza, facendo gara solitaria contro il cronometro, supportata dai led che dettavano il tempo da sostenere.

La 23enne inglese ha mantenuto un ottimo gesto atletico fin sul traguardo ed è riuscita a scrivere una delle più belle pagine di atletica in sala degli ultimi anni, battendo uno dei primati più longevi in tenuta invernale in una delle discipline più affascinati e di maggiore prestigio.

Per la cronaca, distaccate di quasi quattro secondi, la svizzera Audrey Werro (1:58.38) e l’etiope Tsige Duguma (1:58.83). Si tratta chiaramente del maggior riscontro tecnico di una serata che ha regalato anche il bel volo di Karalis nel salto con l’asta e i record italiani di Nadia Battocletti sui 3000 metri e Federico Riva sui 1500 metri.