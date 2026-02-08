Judo, Alice Bellandi si conferma la regina dei -78 kg e vince il Grand Slam di Parigi!

Va in archivio con un bilancio soddisfacente sul fronte italiano la seconda e ultima giornata del Grand Slam di Parigi, torneo inaugurale del World Tour 2026 di judo. All’indomani della piazza d’onore di Manuel Lombardo nei -73 kg, sono arrivati infatti altri risultati di peso per il movimento azzurro sui tatami dell’Accor Arena di Bercy grazie ad Alice Bellandi e non solo.

La fuoriclasse bresciana, campionessa olimpica e mondiale in carica dei -78 kg, ha cominciato la nuova stagione nel migliore dei modi, centrando il quinto titolo Slam della carriera e trionfando per la prima volta nel prestigioso evento parigino (era arrivata seconda nel 2024). Bellandi ha sconfitto nel suo percorso odierno sempre per punteggio tecnico la serba Jovana Stjepanovic, la tedesca Alina Boehm (al Golden Score), la francese Liz Ngelebeya ed in finale l’ucraina rappresentante degli Emirati Arabi Uniti Yelyzaveta Lytvynenko per waza-ari.

Italia che firma nel day-2 anche gli ottimi quinti posti di Irene Pedrotti nei -70 kg e di Gennaro Pirelli nei -100 kg, dopo quello di Valerio Accogli ieri nei -66 kg. “Italia molto positiva in apertura di stagione con 5 atleti nel blocco finale; prestazione che, al torneo di Parigi, non si registra spesso. Grandissima Alice che mette al collo un altro oro pesante dopo quello Olimpico e quello Mondiale. Concentrata, determinata e paziente ha dominato alla grande la gara. Manuel era alla gara di rientro dopo un intervento di pulizia al gomito e ha dato prova di solidità a sicurezza. Peccato per la finale. Valerio, Irene e Genny si sono fermati ai piedi del podio ma hanno fornito prestazioni di assoluto rilievo. Il resto dei ragazzi ha ben figurato e non dimentichiamoci che mancavano diversi atleti di prima fascia “, il bilancio della Direzione Tecnica Nazionale al sito federale.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Parigi 2026 di judo.

-70 kg F

1 Ozbas (Hun)

2 Fohuo (Sui)

3 Maeda (Jpn) e Tsunoda Roustant (Esp)

-78 kg F

1 Bellandi (Ita)

2 Lytvynenko (Uae)

3 Ngelebeya (Fra) e Olek (Ger)

+78 kg F

1 Dicko (Fra)

2 Tolofua (Fra)

3 Fontaine (Fra) e Arai (Jpn)

-81 kg M

1 Oino (Jpn)

2 Tckaev (Aze)

3 Sukhoparov (Rus) e Zhubanazar (Kaz)

-90 kg M

1 Tajima (Jpn)

2 Tokumochi (Jpn)

3 Mathieu (Fra) e Andoni (Rus)

-100 kg M

1 Arai (Jpn)

2 Savytskiy (Ukr)

3 Bilalov (Rus) e Sharkhan (Kaz)

+100 kg M

1 Nakano (Jpn)

2 Ota (Jpn)

3 Kim (Kor) e Spijkers (Ned)