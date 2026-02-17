Jasmine Paolini si smarrisce contro Alexandra Eala ed esce di scena nel 2° turno a Dubai

Non è un buon momento per Jasmine Paolini. L’azzurra, numero 8 del ranking mondiale, è stata sconfitta all’esordio del WTA 1000 di Dubai dalla filippina Alexandra Eala (n.47) con il punteggio di 6-1 7-6 (5) in un’ora e 41 minuti di gioco. Dopo l’uscita di scena immediata a Doha contro la greca Maria Sakkari, per Paolini è arrivato un nuovo stop prematuro, al termine di un match in cui la toscana ha sofferto soprattutto nei turni di servizio, commettendo numerosi errori e mostrando poca lucidità nei momenti chiave. Ne ha saputo approfittare Eala, che accede così agli ottavi di finale, dove affronterà la rumena Sorana Cirstea.

Nel primo set la prestazione di Paolini è ampiamente insufficiente. Da fondo campo l’azzurra va in grande difficoltà contro una mancina capace di trovare angoli efficaci, che mettono in evidenza l’attuale mancanza di solidità dell’italiana. Il break arriva nel quarto game e si ripete immediatamente nel quinto, complice un servizio poco incisivo. Il 6-1 è la logica conseguenza di un parziale giocato male dalla tennista tricolore.

Nel secondo set Paolini prova a lottare, ma la battuta continua a rappresentare un problema. Eala scappa di nuovo avanti con un break nel terzo game, ma Jasmine reagisce con il contro-break nel sesto gioco. Le difficoltà al servizio, però, non si risolvono e nel settimo game arriva un nuovo break. Con orgoglio, l’azzurra annulla tre match point nel proprio turno di battuta e recupera lo svantaggio, dando l’impressione di poter cambiare l’inerzia dell’incontro. Paolini si procura anche due set point, ma la filippina si salva e trascina il match al tie-break. Ancora una volta il servizio tradisce la toscana e sul 7-5 si chiude l’incontro.

Le statistiche raccontano bene le difficoltà dell’italiana: 59% di prime di servizio in campo, 61% di punti vinti con la prima e appena il 42% con la seconda.