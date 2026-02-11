Italia, non è finita nello slittino! Germania favorita nel team-relay, ma…

Dopo quattro gare lo slittino italiano ha collezionato la bellezza di due ori ed un bronzo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si tratta di un bottino a dir poco trionfale per il movimento azzurro, che ha sfruttato sin qui nel migliore dei modi il vantaggio di poter gareggiare in casa sulla nuova pista “Eugenio Monti” raccogliendo dei risultati eccezionali.

Dopo il terzo posto nel singolo di Dominik Fischnaller, capace di confermarsi sul podio olimpico a quattro anni di distanza dal bronzo di Beijing 2022, l’Italia si è dimostrata competitiva anche nella competizione individuale femminile piazzando due atlete in top5 e lottando sul filo dei centesimi per la medaglia fino all’ultima manche sia con Verena Hofer (quarta) che con Sandra Robatscher (quinta).

Ci hanno pensato poi i doppi a far saltare il banco, conquistando due titoli nel giro di un’ora con Andrea Voetter/Marion Oberhofer e a seguire i sorprendenti (l’equipaggio italiano più accreditato era quello di Nagler/Malleier) Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner. Gli azzurri sono consapevoli però di avere a disposizione un’altra opportunità importante per salire sul podio e chiudere in bellezza un’Olimpiade da sogno.

Domani, a partire dalle ore 18.30, si terrà infatti la prova a squadre che vedrà protagoniste tutte e quattro le specialità dello slittino. La Nazionale italiana può sicuramente ambire ad una medaglia e non parte battuta contro l’Austria, mentre servirà una grande impresa (e magari un pizzico di fortuna) per sconfiggere la corazzata tedesca.