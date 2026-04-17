“Ti sei mai chiesto perché, nonostante i chilometri, i tuoi tempi restano fermi? O come i grandi campioni riescano a sfidare i limiti del cuore senza superare la soglia del rischio? 🏃‍♂️💨

Nella puntata N. 14 di Run2u, abbiamo l’onore di ospitare il Dott. Pierluigi Fiorella. Non solo un medico, ma l’uomo che per decenni ha monitorato il battito dei più grandi atleti azzurri. Insieme a lui, entriamo “sotto il cofano” del runner: dai dati cardiaci alla verità sulla biochimica, fino a come la scienza può salvarti dall’overtraining.

Non è solo teoria, è la mappa per la tua prossima sfida. Buona visione e… testa al cuore! 🎧❤️”

Descrizione: Bentornati su Run2u! In questa Puntata N. 14 del 2026, approfondiamo il legame indissolubile tra medicina, cardiologia e performance atletica.

Ospite d’eccezione il Dott. Pierluigi Fiorella, storico medico della nazionale di atletica leggera e cardiologo esperto in metodologia dell’allenamento. Insieme a lui, analizziamo come l’ottimizzazione dei dati fisiologici (HRV, soglia anaerobica, metabolismo) possa trasformare un semplice amatore in un atleta consapevole e performante.

In questa puntata scoprirai:

• 🔬 La sinergia tra Medico e Allenatore: come i dati clinici guidano il carico di lavoro.

• ❤️ Il cuore del runner: monitoraggio cardiaco avanzato e prevenzione della fatica cronica.

• 🍎 Nutrizione Funzionale: l’importanza della biochimica nell’integrazione sportiva.

• ⚖️ Scienza vs Fantascienza: il punto di vista del Dott. Fiorella sul caso Schwazer e sulla trasparenza dei test antidoping.

• 🚀 Nuove frontiere: il doping nei giovani e negli E-Sports.

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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