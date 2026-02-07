Hockey ghiaccio femminile: la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026

Un’altra partita del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata ufficialmente in archivio. Nel Gruppo B, quello dell’Italia, la Germania si è liberata per 5-2 del Giappone.

LA CRONACA

Partenza a razzo delle teutoniche, che in 15 minuti, nel primo periodo, sistemano la pratica: reti di Gleissner, dopo meno di un minuto, Nix, per il raddoppio, e Hadraschek, che confeziona il tris.

Si va al riposo. La Germania non si ferma, ancora Hadraschek e poi Kluge materializzano il 5-0 che fa esplodere di gioia i tifosi tedeschi. Il colpo secco ha il merito, fra virgolette, di svegliare il Giappone che riesce a imbastire una mini-reazione fatta delle reti di Miura e Wajima al 37′ e al 38′ in rapida successione.

Lo score si sistema sul 5-2 non cambiando più poi nel terzo periodo. Arriva così la prima vittoria nel torneo per la Germania, dopo la sconfitta contro la Svezia, mentre il Giappone, si riposiziona con egual bilancio, dopo l’affermazione di ieri contro la Francia, visto il ko odierno.