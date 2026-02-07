Calendario hockey ghiaccio femminile oggi, Olimpiadi 2026: orari partite 7 febbraio, tv, programma, streaming

Il torneo di hockey ghiaccio femminile anima le giornate delle Olimpiadi 2026 di Milano Cortina con un programma fitto di partite, fra Gruppo A e Gruppo B, in una fase iniziale che mette in palio pass e posizionamento delle teste di serie verso i quarti di finale del torneo.

In questo sabato 7 febbraio saranno 4 le partite in agenda: 2 per ogni pool. Si comincia con il Gruppo B, quello dove 3 formazioni su 5 saranno poi promosse ai quarti di finale, che aprirà il suo menù con Germania-Giappone alle ore 12.10, partita quella fra le teutoniche (che hanno perso all’esordio con la Svezia) e le nipponiche (capaci di battere ieri la Francia), che interesserà da vicino Italia e Svezia, in pista l’una contro l’altra alle 14.40. Le azzurre sfidano le forti scandinave in un match che vale la testa del raggruppamento, visto che entrambe sono partite con un 4-1 a loro favore nei match del 5 gennaio.

Alle 16.40 poi si virerà verso il Gruppo A, quello delle squadre più forti che cercano un piazzamento migliore possibile in vista dei quarti di finale: USA-Finlandia manderà in campo le favoritissime statunitensi contro una compagine finnica che sarà tutta da decifrare, visto anche lo stop per motivi medici che non le ha mandate in campo nella prima giornata, in un match da recuperare contro il Canada. A proposito di “Foglie d’Acero”, saranno proprio loro a chiudere il programma, dalle 21.10, nel duello contro la Svizzera: grande curiosità per capire come le canadesi risponderanno alle acerrime rivali americane o se le elvetiche saranno in grado di contrastarle dando del filo da torcere alle campionesse olimpiche in carica. A riposare saranno Francia (Gruppo B) e Cechia (Gruppo A)

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, della giornata odierna (sabato 7 febbraio) del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max. La gara dell’Italia inoltre sarà trasmessa in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play, con OA Sport che per il match vi fornirà la Diretta Live Testuale del match.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OGGI

Sabato 7 febbraio



Ore 12.10 Germania-Giappone (Gruppo B)

Ore 14.40 Italia-Svezia (Gruppo B) – Diretta tv su Rai Sport

Ore 16.40 USA-Finlandia (Gruppo A)

Ore 21.10 Svizzera-Canada (Gruppo A)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport per il match dell’Italia contro la Svezia

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati. Rai Play trasmetterà gratuitamente la gara Italia-Svezia.

Diretta testuale: OA Sport per la partita Italia-Svezia.