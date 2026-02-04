Hockey ghiaccio, Eric Bouchard: “La preparazione è stata eccellente, punteremo sul nostro DNA”

Vent’anni dopo la fallimentare prima esperienza olimpica di Torino 2006, la Nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è pronta a sfidare la Francia domani (ore 14.40) nel primo incontro dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Le azzurre vanno a caccia di una vittoria storica davanti al pubblico amico dell’Arena Santa Giulia di Milano, con l’obiettivo di rimanere in corsa per una difficile qualificazione ai quarti di finale.

“Le ragazze sono pronte e vogliono giocare ogni cambio senza paura. La preparazione fatta a Montreal è stata eccellente e questo ci lascia tanta fiducia. Tutte loro hanno sempre sognato questo momento sin da quando erano bambine, ci divertiremo puntando prima di tutto sul nostro DNA“, le parole dell’head coach Eric Bouchard alla vigilia del match d’esordio.

“Dominare i dettagli sarà determinante per noi, a partire dalla fase difensiva. Non vogliamo inventare nulla, abbiamo un piano di gioco preciso e il compito delle ragazze sarà rispettarlo al massimo: limitare gli errori, gestire bene il disco, seguire il gioco con attenzione e fare cambi corti. Queste sono le Olimpiadi, godiamocele e facciamo vedere le nostre qualità“, ha aggiunto il CT canadese dell’Italia.

Nadia Mattivi, capitana della squadra italiana, ha parlato così al sito federale in vista del torneo olimpico: “Gli allenamenti da quando siamo a Milano sono andati bene, vedo le ragazze molto concentrate e soprattutto capaci di evitare le distrazioni che inevitabilmente ci sono in un contesto unico come questo. Il focus è tutto sull’hockey, siamo una famiglia e pensiamo solo a noi. Al resto e alle avversarie non guardiamo, vogliamo solo dare il massimo per dimostrare le qualità di questo gruppo. Mi immagino una partita molto veloce, magari ci sarà della normale emozione nei primi cambi ma sapremo gestirla. Abbiamo un piano di gioco preciso, negli ultimi mesi siamo state insieme per preparare questo momento quindi la fiducia non manca“.