Hockey ghiaccio: Italia, ultima amichevole contro la Germania. Test di lusso verso Milano Cortina 2026

L’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è sempre più vicino. La Cerimonia d’Apertura prevista per venerdì 6 febbraio a San Siro sancirà ufficialmente lo star dei Giochi, con alcune discipline che partiranno leggermente prima e altre che invece inizieranno dopo.

E’ il caso ad esempio dell’hockey su ghiaccio al maschile che scatterà, fra la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena e la Milano Rho Ice Hockey Arena, l’11 febbraio.

Proprio in quella data a scendere in pista sarà l’Italia, dalle ore 21.10 contro la fortissima Svezia nel Gruppo B, di cui fanno parte anche Finlandia e Slovacchia: il Blue Team da squadra di casa ha l’occasione di partecipare a una manifestazione dal prestigio e, soprattutto, dal livello incredibile; visto che a 12 anni di distanza dall’ultima volta tornano a partecipare alle Olimpiadi anche gli atleti NHL.

Per arrivare nella maniera migliore possibile intanto l’Italia sta completando la sua preparazione a Bolzano, dove domani sera – 4 febbraio, dalle ore 19.30 – sosterrà un ultimo prezioso test amichevole contro quella Germania che sarà anche lei alle Olimpiadi (Girone C insieme a USA, Lettonia e Danimarca) e che proverà a scalare le gerarchie del torneo a Cinque Cerchi per provare a mettersi al collo una medaglia, come successo nel 2018 a Pyeongchang, quando i teutonici furono capaci di prendersi l’argento.

Le scelte tecniche

In vista della gara contro la compagine tedesca, lo staff tecnico guidato dall’head coach Jukka Jalonen ha effettuato alcune scelte: Damian Clara sarà il portiere titolare, con Davide Fadani da “secondo”. Capitan Larkin sarà in prima linea con Alex Trivellato, mentre davanti Matt Bradley fungerà da centro fra Nick Saracino e Tommy Purdeller.

A Luca Zanatta e Phil Pietroniro il compito di costituire il secondo blocco difensivo, con il trio Alessandro Segafredo-Mickael Frycklund-Alex Petan in zona offensiva.

Terza linea combinata con i “bolzanini” Luca Frigo-Daniel Mantenuto-Dustin Gazley davanti e gli uomini di Val Pusteria – Daniel Glira e Greg Di Tomaso – indifesa.

Infine la quarta linea, con Dylan Di Perna e Jason Seed da terzini e Giovanni Morini, Diego Kostner e Marco Zanetti a completare la squadra