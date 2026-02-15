Ha fatto inchinare le avversarie! Federica Brignone omaggiata dalle avversarie, inginocchiate sulla neve

Le ha fatte inchinare! Come una Regina! Come la sovrana assoluta dello sci alpino, come l’Imperatrice della Neve, come il faro illuminante dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Federica Brignone si è laureata Campionessa Olimpica per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina aveva trionfato nel superG, oggi ha dominato il gigante. Una doppietta favolosa che la proietta di diritto nella leggenda dello sport tricolore: prima sciatrice a firmare l’uno-due dopo l’epopea di Alberto Tomba, maestra indiscussa e indiscutibile, a maggior ragione dopo il terribile infortunio di dieci mesi fa.

Federica Brignone è stata meritatamente omaggiata dalle sue avversarie dirette: la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, che hanno condiviso la medaglia d’argento con un distacco di 62 centesimi dalla nostra portacolori, si sono letteralmente inginocchiate sulla neve ai piedi della fuoriclasse valdostana quando quest’ultima è arrivata al traguardo, imponendosi con il tempo complessivo di 2:13.50 (miglior crono nella prima in 1:03.23, poi il quattordicesimo nella seconda in 1:10:27).

La 35enne ha ricevuto il riconoscimento delle rivali, a dimostrazione di una caratura tecnica, agonistica e umana al di fuori del comune. Quello odierno era la sua seconda uscita tra le porte larghe in stagione: lo scorso 20 gennaio fu sesta a Kronplatz in occasione del grande ritorno in attività dopo l’infortunio, oggi ha vinto quello più importante dell’intero quadriennio, da Campionessa del Mondo in carica.