Giovanni Malagò rassicura: “Siamo pronti, solo dettagli da sistemare anche se all’ultimo”

Il conto alla rovescia sta per terminare e l‘inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina è imminente. Il 6 febbraio andrà in scena la cerimonia d’apertura dei Giochi in Italia, ma già tra due giorni alcune discipline inizieranno il loro darsi in prove che non metteranno in palio le medaglie, ma aiuteranno a definire la situazione.

In queste ultime ore si lavora di fino e il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, intervenuto a margine dell’inaugurazione al Villaggio Olimpico del pannello dedicato alla tregua olimpica, ha voluto un po’ rassicurare in merito allo stato dell’arte.

Nell’inaugurazione che ha visto anche la partecipazione del presidente del CIO Kirsty Coventry, Malagò ha agito da “pompiere”: “Ogni giorno ci sono tanti dettagli che stiamo smarcando, come è giusto che sia, però sostanzialmente siamo assolutamente tutti pronti. Però come tutti i grandi eventi sono molte le cose sempre all’ultimo da sistemare. Lo stiamo facendo“, le sue parole.

Un pizzico di amarezza, però, la si può leggere in queste considerazioni sui tempi, in una giornata in cui si è dovuto anche apprendere della positività a un test antidoping della biatleta azzurra Rebecca Passler, che sicuramente piacere non ha fatto.