Fratello e sorella vincono le Olimpiadi insieme! Splendida favola svedese, i Wranaa trionfano nel curling misto

Fratello e sorella Campioni Olimpici. Nella stessa gara, insieme, uno accanto all’altro. Una bellissima pagina di storia è stata scritta sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo, dove Rasmus Wranaa e Isabella Wranna hanno conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling doppio misto: lui 31enne e già trionfatore con la squadra maschile a Pechino 2022 (con la formazione guidata dal fenomeno Niklas Edin ha conquistato anche cinque titoli mondiali), lei 28enne e vincitrice della rassegna iridata juniores al femminile nel 2017.

I formidabili svedesi si erano laureati Campioni del Mondo a Oestersund nel 2024, l’anno dopo il successo degli statunitensi battuti proprio oggi nell’atto conclusivi e dodici mesi prima dell’affermazione dei nostri Amos Mosaner e Stefania Constantini, che nel pomeriggio si sono messi al collo la medaglia di bronzo di fronte al proprio pubblico. Milano Cortina 2026 ha regalato una favola romantica e che renderà orgogliosi i genitori di questi due ragazzi, seguiti in campo dai tecnici Andrea Prytz e Alison Kreviazuk.

Dopo le quattro sconfitte rimediate nel round robin, gli scandinavi sono stati impeccabili nella fase a eliminazione diretta: prima la grande magia contro la lanciatissima Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat (un solo ko nel round robin) e oggi il successo sugli USA, battuti per 6-5. Cory Thiesse e Korey Dropkin si sono dovuti arrendere in volata dopo che ieri avevano sconfitto i nostri portacolori di misura in un testa a testa palpitante.

La Svezia conduceva per 3-2 all’intervallo, dopo aver operato un break pesante mettendo a segno due punti nel secondo end. Al ritorno sul ghiaccio un botta e risposta da un punto mantiene i gialloblù davanti per 4-3, ma subito dopo gli americani gestiscono meglio il power-play e portano a casa i due punti che valgono il sorpasso (4-5). Nel parziale decisivo, i Wranaa attaccano di forza, costruiscono un bellissimo castello e con l’ultimo tiro si meritano la medaglia d’oro.