Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby 2026: orario, tv, formazioni, streaming

Dopo la vittoria sulla Scozia e la successiva sconfitta in Irlanda, proseguirà oggi, domenica 22 febbraio, alle ore 16.10, il percorso dell’Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lille.

In casa Italia continuità per Gonzalo Quesada, che cambia una sola pedina rispetto alla formazione che ha perso in Irlanda: rientra dall’infortunio alla mano Ange Capuozzo. Per quanto riguarda la Francia, scelta a sorpresa da parte di Fabien Galthié, che inserisce le seconde linee Flament e Meafou.

Per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby la diretta tv sarà disponibile su TV8 e Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Domenica 22 febbraio

16.10 Francia-Italia – Diretta tv su TV8 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA SEI NAZIONI 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 e Sky Sport Arena.

Diretta streaming: tv8.it, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Théo Attissogbe, 13 Émilien Gailleton, 12 Fabien Brau-Boirie, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Antoine Dupont, 8 Anthony Jelonch, 7 Oscar Jegou, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Dorian Aldegheri, 2 Julien Marchand, 1 Jean-Baptiste Gros. A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Rodrigue Neti, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Charles Ollivon, 20 Mickaël Guillard, 21 Lenni Nouchi, 22 Baptiste Serin, 23 Pierre-Louis Barassi.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Tommaso Menoncello, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Michele Lamaro (C), 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Pablo Dimcheff, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Federico Ruzza, 20 Riccardo Favretto, 21 David Odiase, 22 Alessandro Garbisi, 23 Paolo Odogwu.