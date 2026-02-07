Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Francesca Lollobrigida, storia di una mamma che ce l’ha fatta. Il toccante abbraccio col piccolo Tommaso
Sul ghiaccio di Milano Cortina non corre solo una campionessa: corre una madre. Francesca Lollobrigida, tornata a gareggiare due stagioni fa con un nome nuovo inciso nel cuore, Tommaso, si è regalata qualcosa che nessuno poteva pensare.
L’oro olimpico nei 3000 metri dello speed skating è qualcosa di storico, quasi incredibile da pronunciare. La sua gara è stata un’onda che cresce: controllata, paziente, inesorabile. Quando è arrivato l’ultimo chilometro, Francesca non ha accelerato soltanto, ma ha liberato tutte le sue paure. Ogni spinta è stata una scelta, ogni curva un atto di fede. Il cronometro si è inchinato e il metallo pregiato ha il suo nome.
Ma il momento eterno è arrivato dopo. Tricolore stretto tra le mani, corsa via dal fragore degli spalti, attraversando il ventre dell’arena come si attraversa una vita intera, per arrivare a lui. Tommaso. L’oro pesa meno quando lo condividi, brilla di più quando lo guardi negli occhi. In quell’abbraccio c’è tutto: la fatica, il ritorno, il coraggio di rimettersi in gioco quando il mondo ti dice di rallentare. È la vittoria che non ha bisogno di spiegazioni.
Lollobrigida ha scritto una pagina che resta perché parla a tutte e a tutti: si può tornare, si può cambiare, si può vincere ancora. A 35 anni, con un figlio per mano, diventa leggenda non solo per il record e per l’oro olimpico, ma per aver dimostrato che la forza di una mamma non divide, ma moltiplica. E sul ghiaccio, come nella vita, quando scegli di andare fino in fondo, l’arrivo è solo l’inizio.