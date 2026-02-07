Quando torna Francesca Lollobrigida? 5000 metri e mass start per rimpinguare il bottino. E nei 1500…

L’appetito vien mangiando, e dopo un’apertura col botto, il resto non può che essere un meraviglioso romanzo da finire di scrivere: Francesca Lollobrigida potrà far festa per qualche giorno e godersi l’oro sui 3000 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’azzurra, infatti, avrà tempo fino a giovedì 12 febbraio, quando tornerà sul ghiaccio per disputare i 5000, in programma alle ore 16.30: ormai tutte le avversarie sanno che a Milano bisognerà fare i conti anche con lei per quanto concerne le medaglie.

Altra lunga pausa per l’azzurra, che avrà una settimana di tempo prima dei 1500 di venerdì 20 febbraio, in cui potrebbe sorprendere. Il gran finale, però, è quello in programma sabato 21 febbraio, quando ci sarà la mass start, in cui oltretutto Lollobrigida deve difendere il bronzo olimpico conquistato nella specialità a Pechino 2022.

QUANDO TORNA FRANCESCA LOLLOBRIGIDA?

Giovedì 12 febbraio

Ore 16:30 5000 donne

Venerdì 20 febbraio

Ore 16:30 1500 donne

Sabato 21 febbraio

Ore 15:50 mass start donne (semifinali)

Ore 17:15 mass start donne (finale)