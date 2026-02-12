Francesca Lollobrigida entra in un club esclusivo: i pochi italiani ad aver vinto 2 ori nella stessa Olimpiade Invernale

Soltanto cinque italiani sono riusciti a conquistare due medaglie d’oro nella stessa edizione delle Olimpiadi Invernali, a dimostrazione di quanto sia difficile firmare un’impresa del genere: occorre praticare uno sport che ti metta a disposizione più gara e serve essere dei fenomeni vincenti seriali. Oggi il club esclusivo si è allargato per merito di Francesca Lollobrigida, che ha trionfato sui 5000 metri dopo la stoccata firmata sui 3000 metri e ha così firmato la doppietta dorata ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Il primo a riuscire nell’impresa fu Eugenio Monti, che dominò sul budello di Grenoble nel 1968: il Rosso Volante guidò magistralmente il bob a 2 supportato dal frenatore Luciano De Paolis e poi fece festa anche nel “quattro”, affiancato da De Paolis, Roberto Zandonella e Mario Armano. Si dovettero aspettare due decenni esatti per gustarsi la magia sublime di Alberto Tomba, che salì sul gradino più alto del podio in gigante e in slalom a Calgary 1988.

La mitica edizione di Lillehammer 1994 portò in dote lo sconfinato uno-due di Manuela Di Centa, che si impose nella 15 km in tecnica libera e nella 30 km in tecnica classica, issandosi a paladina dello sci di fondo. A Torino 2006, invece, il numero riuscì a Enrico Fabris (speed skating), che giganteggiò sui 1500 metri e poi trascinò la staffetta verso l’apoteosi totale. Venti anni più tardi, sempre in Italia, è toccato a Francesca Lollobrigida, sempre nello speed skating.

ITALIANI DUE ORI NELLA STESSA OLIMPIADE

Eugenio Monti: Grenoble 1968, bob a 2 e bob a 4 (bob)

Alberto Tomba: Calgary 1988, gigante e slalom (sci alpino)

Manuela Di Centa: Lillehammer 1994, 15 km tl e 30 km tc (sci di fondo)

Enrico Fabris: Torino 2006, 1500 e staffetta (speed skating)

Francesca Lollobrigida: Milano Cortina 2026, 3000 metri e 5000 metri (speed skating)