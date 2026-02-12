REGINA DI GHIACCIO! Mitica Francesca Lollobrigida: altra medaglia d’oro nei 5000 metri per un decimo!

Ancora Francesca Lollobrigida. Al Milano Speed Skating Stadium la pattinatrice italiana ha firmato un’altra impresa memorabile, dopo l’oro olimpico conquistato nei 3000 metri. L’azzurra ha concesso il bis, imponendosi anche nei 5000 metri e diventando la sesta donna nella storia dei Giochi Invernali a centrare la doppietta nelle due distanze più lunghe del pattinaggio di velocità su pista lunga ai Cinque Cerchi. L’ultima a riuscirci era stata l’olandese Irene Schouten a Pechino 2022.

E che gara, signori! Lollobrigida è partita fortissimo, trascinata dall’entusiasmo della folla, inanellando giri velocissimi sotto i 32”. Poi, tra la terzultima e la penultima tornata, è arrivato un momento di difficoltà: la fatica, il metallo più pregiato che sembrava scivolare via. Ma Francesca ha attinto a un serbatoio di energie inesauribili e, grazie a una chiusura straordinaria da 31”8, ha fermato il cronometro a 6’46”17, entrando nella leggenda.

Primato personale, record italiano abbattuto (6’51”07 il precedente limite), ma soprattutto un’altra, splendida vittoria olimpica. Lollobrigida ha preceduto di 0”10 la neerlandese Merel Conijn e di 0”17 la grande favorita della vigilia, la norvegese Ragne Wiklund, che può recriminare per un piccolo crollo nell’ultima tornata, quando il miglior tempo sembrava ormai suo. Amara quarta piazza per la belga Sandrine Tas, a 0”30 dalla vetta.

Onore anche all’eterna Martina Sáblíková. La ceca, che in passato ha scritto pagine indelebili nella specialità, ha scelto di gareggiare nella stessa batteria di Francesca pur non al meglio della forma, chiudendo all’undicesimo posto, a 20”91 dal vertice. Al termine della gara ha voluto rendere omaggio alla nuova campionessa olimpica con un abbraccio intenso e significativo.