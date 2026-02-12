La griglia della Formula 1 2026 è finalmente completa: con la presentazione delle ultime due scuderie si chiude il cerchio sulle nuove monoposto. Beatrice e Luca fanno il punto su quanto visto finora tra livree, soluzioni tecniche, dichiarazioni dei team principal e primi dettagli sulle power unit. Ma il vero banco di prova sarà il Bahrain, dove sono in corso le prove libere collettive: i primi dati che potrebbero essere davvero indicativi dello stato di forma delle squadre.