In questo episodio di FOCUS PASSION approfondiamo due realtà sportive che, pur provenendo da universi diversi — pallavolo e motorsport — raccontano passione, impegno e visione per il futuro. Cagliari Volleyball è un’associazione sportiva dilettantistica con oltre 35 anni di storia, nata con l’obiettivo di sviluppare la pallavolo giovanile in sinergia con scuole e territorio. Centri di formazione, progetti educativi e una lunga tradizione di successi nazionali e internazionali con atlete formate nel proprio vivaio rendono questa realtà un punto di riferimento dello sport sardo. ASD Team Azimut Club, con l’ospite Nunzio Coffaro, è un team italiano di motorsport con sede a Forlì, fondato nel 2005 e protagonista nelle competizioni rally e rally raid internazionali. Coffaro ha trascorso anni tra eventi 4×4 di prestigio e preparazioni alla Dakar, con risultati significativi e ambiziosi obiettivi per le prossime sfide. Due mondi diversi, una stessa filosofia: lo sport come scuola di determinazione, comunità e alto livello competitivo. Sostieni queste realtà sportive! Visita le loro vetrine ufficiali su Tu Spons e acquista i gadget per contribuire concretamente ai loro progetti. Vetrine ufficiali Tu Spons * Cagliari Volleyball https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asd-cagliari-volleyball * Team Azimut Club https://www.tuspons.com/vetrina-ente-sportivo/asd-team-azimut-club