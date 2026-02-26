Marco Pedoja racconta dall’interno una delle storie più importanti del nuoto italiano 🇮🇹🏊‍♂️ Dalla crescita di Nicolò Martinenghi a Varese fino all’oro olimpico di Parigi 2024, passando per Europei e Mondiali, questa intervista ripercorre anni di lavoro quotidiano, scelte tecniche e fiducia reciproca. Dopo le Olimpiadi, la separazione sportiva e un nuovo capitolo: il ruolo di tecnico di riferimento della Nazionale giovanile, tra talenti emergenti, pressioni mediatiche e un quadriennio olimpico tutto da costruire. Un dialogo profondo su cosa significa creare un campione, lasciarlo andare e ricominciare con le nuove generazioni, guardando al presente e al futuro del nuoto azzurro. Quali sono i nomi da tenere d’occhio? #FOCUS #Nuoto #MarcoPedoja #Martinenghi #Parigi2024 #NuotoItaliano #GiovaniTalenti #RoadToLA2028 🏊‍♂️🥇🔥 conduce Alice Liverani