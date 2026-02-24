Maria Centracchio ha scritto una pagina storica del judo italiano 🥋🇮🇹

Bronzo olimpico a Tokyo 2021 nei -63 kg, prima donna molisana a salire su un podio a cinque cerchi, protagonista di un percorso fatto di fatica, resilienza e scelte consapevoli.

In questa puntata di FOCUS – Judo, Maria ripercorre il momento più intenso della sua carriera: la qualificazione olimpica conquistata al Mondiale di Budapest 2021, l’exploit da outsider alle Olimpiadi e la decisione serena di fermarsi dopo aver ascoltato il proprio corpo.

Oggi è allenatrice e formatrice, lavora con i giovani delle Fiamme Oro e racconta cosa significa trasformare una carriera agonistica in una nuova missione educativa.

Un’intervista autentica su sogni, limiti, coraggio e futuro.

conduce Alice Liverani