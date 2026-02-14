Flavio Cobolli e Mattia Bellucci in cerca di riscatto a Delray Beach: Fritz, testa di serie n.1

Flavio Cobolli andrà in cerca di riscatto in un 2026 che, finora, gli ha riservato ben poche soddisfazioni. Il tennista romano fatica a ritrovare quel tennis intenso e solido che lo aveva proiettato molto in alto in classifica, alimentando l’ambizione di spingersi fino alla top-10. Le tre sconfitte all’esordio agli Australian Open, a Montpellier e a Dallas hanno invece messo in evidenza alcune criticità nel suo gioco.

Cobolli sarà dunque impegnato a Delray Beach, dove figura come testa di serie numero 3 del tabellone. L’azzurro usufruirà di un bye e inizierà il proprio cammino dal secondo turno, contro il vincente della sfida tra il mancino francese Terence Atmane e la wild card statunitense Patrick Kypson. Inserito in uno spicchio di tabellone che comprende anche lo statunitense Brandon Nakashima, il croato Marin Cilic e il portoghese Nuno Borges, il classe 2002 azzurro spera di ritrovare la retta via.

Stesso auspicio per Mattia Bellucci, anche lui poco brillante in questa primissima fase di stagione. Il lombardo affronterà al primo turno il serbo Miomir Kecmanovic e, in caso di successo, sfiderà la testa di serie numero 4, l’americano Learner Tien. Alla luce dei risultati delle ultime settimane, Bellucci ha bisogno di punti per consolidare e ritrovare il proprio status di top-100.

Il primattore del torneo è il californiano Taylor Fritz. Lo statunitense è alle prese con una situazione tutt’altro che semplice, condizionata da un fastidio persistente al ginocchio: una tendinopatia che gli impedisce di esprimersi al 100% e che, probabilmente, richiederebbe uno stop. La testa di serie numero 2 è invece il norvegese Casper Ruud.

TABELLONE ATP DELRAY BEACH 2026

(1) Taylor Fritz USA vs Bye

Ethan Quinn USA vs (NG) Rafael Jodar ESP

(WC) Eliot Spizzirri USA vs Gabriel Diallo CAN

Corentin Moutet FRA vs (5) Tommy Paul USA

(4) Learner Tien USA vs Bye

Miomir Kecmanovic SRB vs Mattia Bellucci ITA

Aleksandar Kovacevic USA vs Qualifier

Qualifier vs (8) Frances Tiafoe USA

(7) Brandon Nakashima USA vs Marin Cilic CRO

Nuno Borges POR vs Qualifier

(WC) Patrick Kypson USA vs Terence Atmane FRA

Bye vs (3) Flavio Cobolli ITA

(6) Valentin Vacherot MON vs Alex Michelsen USA

Sebastian Korda USA vs (WC) Mackenzie McDonald USA

Qualifier vs Marcos Giron USA

Bye vs (2) Casper Ruud NOR